Trovata senza vita in casa: dramma della solitudine a Tuturano

L’hanno trovata senza vita in casa, in camera da letto, distesa sul pavimento. Macabra scoperta nella mattinata dell’8 novembre a Tuturano, frazione del comune di Brindisi, dove una donna di 72 anni è stata trovata ormai deceduta in un appartamento situato al quarto e ultimo piano di una palazzina popolare situata in via Gioacchino Rossini, alla periferia della cittadina brindisina. Per la donna, M.M queste le sue iniziali, non vi era purtroppo nulla da fare.

A lanciare l’allarme è stato un vicino, preoccupato perchè da giorni non la vedeva uscira da casa. A questo punto sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco, unitamente al personale della Polizia di Stato della Questura di Brindisi. La donna è stata trovata senza vita per l’appunto in camera da letto, sul posto è giunta anche un’ambulanza del 118. Costernazione e shock si sono vissuti presso la palazzina popolare e nell’intera frazione brindisina.

Nessun parente rintracciato

Da quanto si apprende la donna viveva un’esistenza piuttosto solitaria. Il compagno con cui conviveva tra l’altro era morto circa un anno fa. Sul luogo del ritrovamento del cadavere della 72enne si è recato anche il medico legale, per il quale non ci sono dubbi che la donna sia deceduta per cause naturali.

Il pm di turno del tribunale di Brindisi ha quindi lasciato la salma a disposizione dei familiari, ma a quanto pare nessun parente è stato rintracciato. La donna deceduta era originaria della provincia di Siena. Il cadavere della poveretta nel frattempo è stato trasferito presso l’obitorio del cimitero di Brindisi.

Forze dell’ordine e soccorritori sono stati avvisati attorno alle ore 11:00. Si tratta molto probabilmente di un’altra tragedia della solitudine, l’ennesima che avviene nel nostro Paese. Ogni anno sono tante le persone che vengono trovate senza vita in casa propria, nelle prossime ore potranno conoscersi sicuramente ulteriori dettagli su questa triste vicenda.