Trieste, studentessa fuma durante la ricreazione e perde i sensi. In manette 23enne afghano

Cosa ne pensa l’autore

Marta Lorenzon - Fortunatamente la ragazza ora sta bene, e non ci sono vittime. Ma vorrei fare un appello sincero a tutti i giovanissimi che per vari motivi sentono la necessità di fumare sostanze che mettono a rischio la loro vita. Smettetela di dire "non succederà a me", perchè il malore improvviso e la morte che tanto vi sembra lontana, può succedere a chiunque.