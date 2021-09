Trieste, sparatoria in centro causa diversi feriti di cui uno in gravi condizioni

Una lite degenerata, forse per futili motivi, è alla base di una sparatoria avvenuta nel centro di Trieste. La tragedia è avvenuta poco dopo le 8 di sabato 4 settembre dove sul luogo sono giunti immediatamente i mezzi di soccorso per prestare i primi aiuti ai feriti che, a quanto pare, sono ben 8. Sono intervenuti anche polizia, carabinieri, finanzieri, ecc., in modo da capire quale sia la dinamica dei fatti. Tra i feriti, uno versa in gravi condizioni. Vediamo di capire cosa è successo.

La sparatoria di stamattina è avvenuta in Via Carducci, quindi nel pieno centro della città triestina. Sono diversi i feriti, ma non si sa ancora quanti con precisione, anche se si pensa siano circa 8. In base alle prime indiscrezioni e alle testimonianze di alcuni, sembra che i colpi sino stati sparati nelle vicinanze di un bar, forse a seguito di una lite che è degenerata.

Ovviamente al momento, l’area è chiusa per delle indagini a opera delle forze dell’ordine. Attualmente, la situazione è ancora in standby, in quanto gli stessi inquirenti stanno facendo delle ricerche e indagini in modo da avere la situazione più chiara possibile. In ogni caso, sembra che siano coinvolte diverse persone. Le indagini sono portate avanti dalla pm di turno, ovvero Chiara De Grassi.

Ci sono stati anche disordini nei pressi della barriera del Lisert dove alcune persone, tra cui i responsabili, si sono date alla fuga. Sono state bloccate due persone che si pensa possano essere i responsabili e, in questi minuti, si sta procedendo alla loro identificazione. In questo momento, gli inquirenti e investigatori stanno facendo dei lavori per cercare di capire quale possa essere il loro coinvolgimento nella sparatoria.

In base agli ultimi aggiornamenti, sembra che la lite sia scoppiata per motivi di lavoro tra gruppi di nazionalità straniera che sono anche arrivati a usare delle spranghe.

La barista che lavora nel bar di fronte al quale è avvenuta la sparatoria, racconta in questo modo quei terribili momenti: “Ho sentito un gran trambusto, ma in un primo momento non avevo capito cosa stesse succedendo. Persone si rincorrevano e all’apparenza sembrava che fosse un gioco tra di loro. Poi ho visto un’altra persona a terra, che aveva perso i sensi e ho realizzato quanto stava accadendo”.

Afferma di non aver avuto paura, ma non ha mai assistito in anni ad attimi e tragedie del genere.