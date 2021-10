Continua ad essere tesa la situazione a Trieste, dove sta proseguendo lo sciopero dei portuali No Green Pass. Secondo quanto si apprende dai media nazionali, dopo un lunedì mattina di disordini, nella serata la tensione è salita nuovamente, soprattutto quando un centinaio di persone arrocate in via Tonello ha cominciato ad insultare la Polizia e a lanciare bottiglie contro gli agenti. A questo punto le forze dell’ordine sono intervenute sgomberando l’area: dai mezzi antisommossa è partito il lancio di getti d’acqua, poi sono stati usati anche dei lacrimogeni.

A causa della guerriglia alcuni camion, si parla di una decina di mezzi, sono rimasti bloccati in via Locchi e non sono potuti entrare in porto. La situazione continua ad essere monitorata dalle autorità locali, anche perchè i portuali hanno intenzione di proseguire lo sciopero fino al 21 ottobre. A tal proposito il Coordinamento Portuali Trieste, ha informato la stampa che gli scioperi generali indetti dalla FISI e dalla Confsafi, ai quali ha aderito con l’astensione dal lavoro dal 15 al 20 ottobre, “risultano tuttora validi, mai revocati”. Il Coordinamento dei portuali invita quindi anche gli organi di informazione a non diffondere notizie false, circostanza particolarmente lesiva “dei diritti democratici dei lavoratori e antisindacale”.

Sabato arriverà Patuanelli

Intanto per sabato 23 ottobre è previsto l’arrivo a Trieste del Ministro per le Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, al quale una delegazione di portuali chiederà l’abolizione dell’obbligo del Green Pass sul posto di lavoro. Durante la mattinata di ieri i manifestanti hanno abbandonato l’area del Varco 4 e hanno raggiunto Piazza Unità D’Italia.

Qui hanno chiesto e ottenuto un incontro con le autorità. Una delegazione di manifestanti è stata ricevuta dal Prefetto nel pomeriggio. Dopo i disordini avvenuti nuovamente in serata, la zona del Varco 4, che da accesso al Molo 7, è stata circondata dai blindati di Polizia e carabinieri, questo per evitare altri episodi del genere.

La strada dei Campi Elisi che conduce all’accesso al porto è parzialmente bloccata al transito. Il porto triestino non è completamente bloccato: l’attività dello scalo adriatico è garantita attraverso il Varco 1 che rimane regolarmente aperto. Quest’ultimo varco è presidiato dalle forze dell’ordine. Alcuni manifestanti hanno deciso di trascorrere la notte in piazza. La protesta comunque, per ora, non si fermerà.