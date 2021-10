Spiacevole episodio questa mattina al porto di Trieste, dove dall’alba di oggi è in corso una manifestazione dei No Green Pass. Si tratta di lavoratori del porto ma anche di altre persone, che stanno esprimendo pacificamente il proprio dissenso contro l’obbligo del pass vaccinale contro il Covid-19 sul posto di lavoro. Da oggi 15 ottobre, infatti, per poter entrare a lavoro è necessario esibire la certificazione Covid-19. Ma un manifestante si è reso protagonista di un gesto assolutamente da condannare.

Ad un inviato di SkyTg24, che era in collegamento con lo studio durante la trasmissione “Buongiorno”, il manifestante ha detto di togliere la mascherina. Il cronista ovviamente si è rifiutato di sottostare alla richiesta dell’uomo, dicendo che non l’avrebbe messa giù per nessuna ragione, anche perchè in zona c’era un assembramento di persone. Il gesto è stato condannato anche a Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Fedriga: “Non penso sia l’atteggiamento giusto”

“Non penso sia l’atteggiamento giusto forse qualcuno si è dimenticato quello che abbiamo affrontato in questo Paese, avevamo gli ospedali pieni e malati oncologici che non trovavano posto” – così ha commentato l’accaduto Fedriga, che condanna assolutamente quanto accaduto questa mattina al porto di Trieste.

La manifestazione sta andando avanti da diverse ore e nello scalo adriatico sono giunti circa 5.000 lavoratori che si sono riuniti davanti al varco 4. Secondo quanto fanno sapere le autorità il porto non è completamente bloccato ma le attività dello scalo procedono a ranghi ridotti e con qualche difficoltà.

I manifestanti vogliono che sia abolito l’obbligo del pass vaccinale Covid non solo nel porto, ma in tutti gli altri posti di lavoro. Il Governo intanto studia misure di sicurezza per le manifestazioni anti Green Pass che si svolgeranno nei prossimi giorni. La tensione resta comunque altissima in tutto il Paese e si spera che non si verifichino episodi violenti.