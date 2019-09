Trieste, inaugurata la statua di D’Annunzio nel centenario dell’occupazione di Fiume: la Croazia insorge

Una statua di Gabriele D’Annunzio è stata inaugurata ieri mattina, 12 settembre 2019, in piazza della Borsa, a Trieste, in occasione del centenario dell’occupazione di Fiume, ora Rijeka. La Croazia, attraverso i suoi rappresentanti ha nettamente bocciato l’iniziativa.

Kolinda Grabar Kitarovic, presidente croata con un tweet ha manifestato il suo pensiero definendo l’opera “un monumento alla dissoluzione”, “inaccettabile”, perché “esalta l’irredentismo e l’occupazione”.

Gabriele d’Annunzio, la protesta croata

Il ministero degli Esteri della Croazia ha consegnato la sua protesta, in una nota, all’ambasciatore italiano a Zagabria, Adriano Chiodi Cianfarani, dove si legge che “sebbene si sia trattato di una decisione delle autorità locali e non nazionali, l’inaugurazione della statua, come il ricordo dell’anniversario dell’occupazione di Rijeka in alcune altre città italiane” mette a repentaglio le relazioni tra i due Paesi ora amichevoli e rispettose, e inoltre riconosce un’ideologia e delle azioni che sono in contrasto con i valori europei. Il riferimento alle “altre città italiane” riconduce il pensiero alla Regione Abruzzo che, per volontà dalla maggioranza di Fratelli d’Italia, ha organizzato delle celebrazioni in occasione del centenario dell’”impresa di Fiume“.

Indifferente ad ogni critica, il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, su Facebook, ha riconosciuto in Gabriele d’Annunzio “un grande italiano, un grande poeta, un grande letterato“, ovunque, in Italia, ci sono vie, piazze e scuole che portano il suo nome.

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia con un Tweet si è dichiarata favorevole alla decisione della giunta di centrodestra di inaugurare la statua per far memoria di Gabriele D’Annunzio: “è un’iniziativa estremamente importante perché rende onore a un grande italiano che ha segnato la storia”.

Trieste, Verona, Padova e Bolzano si sono risvegliate con manifesti che inneggiavano all’annessione di Fiume all’Italia, tutti portavano la firma: ‘Vfs‘ (Veneto fronte skinheads). Il movimento Skinheads ha voluto partecipare alla celebrazione del centenario in questo modo.