Il consigliere comunale di Trieste ex Lega e Forza Nuova, Fabio Tuiach, è stato trovato positivo al coronavirus Sars-Cov-2, ovvero il virus che provoca la malattia denominata Covid-19. Si tratta del portuale che negli scorsi giorni ha partecipato in prima linea alla manifestazione che si è svolta nel capoluogo del Friuli-Venezia Giulia. A rendere noto della sua positività è stato lui stesso a mezzo social. L’uomo, bisogna precisare, si è sottoposto a due tamponi salivari.

“Ho preso il Covid perché sono stato sotto gli idranti della polizia. Alcuni medici che ho conosciuto durante la manifestazione e con cui pregavo il Rosario, mi hanno consigliato di prendere vitamine e antinfiammatori. E così sto facendo. Io resto comunque contrario all’obbligo vaccinale, mi sembra una ingiustizia da dittatura” – così ha dichiarato Tuiach, che nonostante abbia contratto il coronavirus si dice sempre contrario al vaccino. Anche la moglie sarebbe positiva, ma sta bene.

I figli tutti negativi

I 5 figli dell’uomo sono tutti negativi al Covid. Per avere conferma dell’infezione Tuiach si è sottoposto nella mattinata di oggi ad un tampone molecolare, che dirà definitivamente se il portuale ha contratto o meno l’infezione. Al momento l’ex consigliere comunale avrebbe un pò di tosse e febbre, quindi sarebbe sintomatico.

“È arrivato mio cognato dall’Inghilterra, ha fatto il vaccino come fosse una normale anti influenzale e mi ha portato un pò di tamponi che lì sono gratuiti. Ho proprio il COVID che a mio avviso assomiglia molto a una influenza stagionale” – così ha dichiarato inoltre Fabio Tuiach spiegando la sua situazione di salute.

Da parte dell’Agenzia del lavoro portuale non è ancora arrivata nessuna comunicazione ufficiale e nel settore c’è chi sospetta che si tratti dell’ennesima provocazione del consigliere comunale, che ha già diffuso in passato idee personali sulla senatrice Liliana Segre, contro le coppie gay e contro Stefano Cucchi. Tuiach, sempre in passato, sarebbe anche arrivato a negare il fenomeno del femminicidio, salvo poi ritrattare immediatamente. “Un vero cattolico non ha paura, non farò mai il vaccino” – queste le sue parole.