Treviso, paese in lutto per la morte di una mamma di 45 anni che si è arresa al cancro

Alcune malattie e patologie, per quanto si lotti, sono davvero difficili da sconfiggere. Spesso, i genitori, le mamme, sono gli esseri che vengono maggiormente colpiti dal cancro o dal tumore e se si hanno dei bambini, si pensa spesso a loro e come sarà la vita senza una figura così importante al fianco. Il paese di Treviso è in lutto per la morte di una mamma di 44 anni che si arrende al male che l’ha colpita duramente.

Il fatto si svolge a Vascon di Carbonera, in provincia di Treviso, dove a perdere la vita è una mamma di 44 anni di nome Marzia De Zotti, avvocato e responsabile dell’ufficio legale di OVS, che purtroppo non ce l’ha fatta a sconfiggere il terribile male che l’ha colpita appena due mesi fa. La donna ha saputo di avere un cancro, contro il quale ha lottato con tutte le sue forze, proprio due mesi fa.

La donna si è anche sottoposta a due operazioni chirurgiche molto delicate per riuscire ad attenuare la malattia, ma purtroppo non hanno portato agli esiti sperati. Come riportato anche da La Tribuna di Treviso, è una donna che si è diplomata al liceo linguistico per poi laurearsi alla facoltà di Giurisprudenza a Trieste ed esercitare la professione di avvocato.

Poco dopo, ha trovato lavoro come responsabile dell’ufficio legale del gruppo OVS. Ovviamente la sua morte, così improvvisa e rapida, ha scioccato tutti quanti, sia i familiari che i colleghi e conoscenti che l’hanno conosciuta e amata. La donna lascia il marito Matteo e un bambino di 7 anni di nome Francesco, insieme ai genitori e ai tantissimi parenti che la piangono disperati.

Appassionata di montagna e serate in teatro, si è sempre dedicata anche agli altri, ai progetti di volontariato: infatti, la famiglia ha chiesto di devolvere le offerte proprio a una associazione di cui si occupava. Il funerale ha luogo mercoledì 2 giugno alle 11 presso la Chiesa di Santa Lucia a Vascon.