Un uomo è annegato nel fiume Piave nella giornata di ieri dopo aver salvato sua figlia che non riusciva più a rimanere a galla. La tragedia si è verificata a Pederobba, in provincia di Treviso. Vista la bella giornata, padre e figlia avevano deciso di recarsi sulle sponde del fiume per un bagno rinfrescante, quando all’improvviso la ragazzina non è più riuscita a rimanere a galla. Vista la situazione di pericolo, il padre non ha esitato a tuffarsi in acqua, e ha raggiunto la figlia a nuoto. Grazie all’aiuto del papà la giovane è riuscita a raggiungere l’altra sponda del fiume.

Lui però è andato in difficoltà, cominciando ad annaspare in acqua. A dare l’allarme è stato un testimone che ha assistito alla scena. I soccorsi sono giunti immediatamente, ma quando sono arrivati l’uomo era già scomparso sott’acqua. Sono state ore di ricerca intense, in quanto era complicato individuare il corpo sotto al fiume. Il corpo ormai esanime del padre della ragazzina è stato trovato qualche ora dopo di Vigili del Fuoco nei pressi dell’Industria cementi Rossi.

La vittima è un tunisino

Secondo quanto riferiscono i media locali la vittima è un 54enne tunisino residente a Caerano San Marco. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi del caso. Sono ancora tutte da stabilire con precisione le cause del decesso dell’uomo. Molto probabilmente è morto per annegamento o in seguito ad un malore.

Tantissimo il dolore per la figlia, che ha visto il papà perire sotto ai suoi occhi dopo averle salvato la vita. Le indagini su questo delicato caso di cronaca continueranno anche nei prossimi giorni. Per motivi di privacy le generalità della vittima non sono state rese note, questo anche per proteggere l’identità dei famigliari, ora distrutti dal dolore.

Nelle prossime ore potranno conoscersi sicuramente ulteriori dettagli su questo episodio avvenuto nel trevigiano. Quello che si è verificato a Pederobba non è l’unico episodio del genere che accade nel nostro Paese. Ogni anno, specie in estate, sono moltissime le persone che perdono la vita in queste tragiche circostanze.