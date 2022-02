Tragedia sfiorata a Oderzo, comune della provincia di Treviso, dove un uomo 38enne di origine pakistana si è dato fuoco dopo essere stato multato dai carabinieri perchè lavorava senza Green Pass. Nella fattispecie, secondo quanto si apprende dalle informazioni rilasciate in queste ore dai media locali e nazionali, pare che venerdì scorso l’uomo avesse subito un controllo da parte dei militari dell’Arma, che trovandolo senza pass vaccinale Covid gli hanno elevato una sanzione amministrativa piuttosto salata e chiuso il locale per 5 giorni.

Nonostante ciò il giorno dopo, sabato quindi, l’uomo ha aperto l’attività come ogni giorno nonostante il provvedimento di chiusura. A questo punto ha subito un altro controllo da parte dei carabinieri, che non hanno potuto far altro che sanzionarlo nuovamente per non aver rispettate il decreto di chiusura. Dopo di ciò, il 38enne si è cosparso di liquido infiammabile, molto probabilmente benzina e si è dato fuoco in strada, percorrendo circa 50 metri in via Roma, a pochi passi dalla piazza centrale del paese.

Non è in pericolo di vita

Le fiamme hanno avvolto in pochi secondo l’uomo, che è stato prontamente soccorso da alcuni passanti e dagli stessi militari, che hanno utilizzato un estintore per spegnere le fiamme. Trasportato in codice rosso presso il locale ospedale l’uomo ha ustioni gravi su varie parti del corpo ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo quanto riferisce OggiTreviso, il 38enne poco prima di darsi fuoco si sarebbe confidato con alcuni clienti affermando che la condanna che gli avevano inflitto era ingiusta, e che ormai avesse poco con cui vivere. Il dramma s’è consumato sabato sera 5 febbraio intorno alle ore 19:00, i passanti sono rimasti sotto shock.

L’episodio di Treviso avviene pochi giorni dopo quello accaduto a Rende, in provincia di Cosenza, dove un uomo poco più che 30enne si è dato improvvisamente fuoco davanti la caserma dei carabinieri. Su questo episodio sono ancora in corso le indagini delle forze dell’ordine, a quanto pare per quanto avvenuto a Rende il Green Pass non c’entra nulla.