Una donna di 31 anni stringendo a sè il figlio di un anno e mezzo si è gettata dal ponte di Vidor, in provincia di Treviso, ed è morta. Il piccolo è stato trovato vivo dai soccorritori, ma le sue condizioni sono disperate. D’urgenza è stato portato all’ospedale di Treviso.

Nella pagina web dell’agenzia Ansa si legge che “La donna era uscita di casa verso le 20 di ieri sera” con la sua Lancia Y, ma non ha lasciato traccia di dove poteva trovarsi con il suo bambino. Chiamati i carabinieri, questi sono riusciti a trovare l’auto della donna non lontano dal ponte sul Piave di Vidor.

L’auto vuota e il ponte alto circa 15 metri, hanno fatto temere il peggio. Così i carabinieri hanno a loro volta chiamato i pompieri che si sono calati sul greto del fiume Piave, dove hanno trovato il corpo della 31enne, e il figlioletto, ancora vivo, ma in condizioni gravissime.

“La donna, residente a Vedelago, soffriva di una forma depressiva, e per questo era in cura presso un centro specializzato” si legge in TGCom24. Secondo la ricostruzione degli ultimi attimi in cui ha dato notizie di sé la 31enne era uscita per andare a trovare i genitori, a Caerano San Marco. Visto che i due non arrivavano, i genitori della donna hanno chiamato il marito della figlia, poi hanno dato l’allarme ai carabinieri.

I carabinieri hanno cominciato a cercare la donna e il suo bambino sul territorio, trovata la Lancia Y, vuota nei pressi del ponte sul Piave, a Vidor hanno chiamato e fatto intervenire i vigili del fuoco. Questi, calati nel greto, hanno trovato la madre, priva di vita, e il piccolo, vivo, ma con gravi lesioni

Con una imbragatura il bimbo è stato portato in superficie, ad attenderlo c’erano i medici che hanno disposto il trasporto d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello. Il piccolo ha riportato diversi traumi ed è grave. I sanitari stanno facendo di tutto per salvarlo.