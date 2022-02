Gli abusi nei confronti dei bambini o ragazzini sono sempre numerosi e spesso i responsabili sono in casa. Nella maggior parte dei casi si tratta di fratelli, zii o genitori. A Treviso, una 12enne ha sporto denuncia perché ha subito violenza sessuale dalla madre e dal compagno di lei. La ragazzina ha avuto il coraggio di denunciare il tutto e la madre è ora indagata, insieme al compagno.

I fatti qui seguenti si sono svolti nell’estate 2020 quando la 12enne ha conosciuto il nuovo compagno della madre, la quale gli ha “concesso come regalo” la figlia per abusarne e violentarla. Alle violenze del compagno ha partecipato anche la madre da cui è partita questa proposta sconvolgente e agghiacciante.

Le violenze perpetrate alla 12enne sono avvenute in camera sua con la complicità della madre. La ragazzina è riuscita a denunciare le violenze e gli abusi subiti soltanto grazie alla nuova compagna del padre che, ascoltando e capendo le sue sofferenze, ha deciso di intervenire per aiutarla e fare in modo che i responsabili pagassero per queste atrocità.

Durante l’incidente probatorio in ospedale ha raccontato le violenze e sia la madre che il suo compagno sono indagati per violenza sessuale. In base a quanto raccontano i due legali, il compagno si è dichiarato estraneo alla vicenda. I due sono arrestati, ai domiciliari e la madre è giunta nel registro degli indagati.

A distanza di due anni da quanto successo, la ragazzina oggi 12enne vive con il padre e la nuova compagna. Il padre sta pensando di chiedere l’affido esclusivo della figlia togliendo la patria podestà alla madre. Il neo compagno della madre, uomo benestante, ha mostrato sin da subito interesse nei confronti della bambina chiedendole anche delle foto pornografiche.

In un primo momento, la bambina aveva troppa vergogna e quindi non ha raccontato nulla a nessuno, ma soltanto grazie a un amico a cui ha raccontato il tutto e alla compagna del padre, la storia è finalmente venuta a galla con la 12enne che ha denunciato le violenze.