Una notizia che nessuno vorrebbe sentire. Speriamo che sia sempre l’ultima, ma ogni tanto riemergono e tornano a galla. Questa volta, l’incidente stradale è avvenuto a Treviso e ha visto il decesso di quattro ragazzi di età compresa tra i 18 e i 19 anni. Daniele De Re di Cordignano, Xhuliano Kellici, anch’egli di Cordignano, Daniele Ortolan di Orsago e Marco Da Re, di Caneva (Pordenone): questi sono i nomi dei quattro giovani rimasti vittima dell’incidente di Sabato sera.

L’auto è finita fuori strada finendo prima contro un albero e poi giù per un canale di scolo. La polizia stradale sta ricostruendo l’accaduto per vederci chiaro. Apparentemente il ragazzo alla guida avrebbe semplicemente perso il controllo dell’auto in curva.

La ricostruzione dell’incidente a Treviso

Le prime informazioni sull’incidente confermano che il controllo della vettura è stato perso in ingresso curva. Nello sbandare la macchina è finita contro un albero, e successivamente in un piccolo canale di scolo. Lo scontro è stato estremamente violento al punto che i ragazzi sono morti sul colpo. Quel tratto di strada aveva già dei precedenti: proprio due anni fa, nello stesso punto, erano morti altri due ragazzi.

I residenti della zona, infatti, avevano già segnalato la possibilità di intervenire per mettere in sicurezza il tratto. I soccorsi sono stati chiamati proprio dai residenti svegliati nel cuore della notte a seguito del rumore dello schianto. Nonostante l’intervento rapido dei soccorsi, non c’è stato niente da fare.

Proprio due anni fa, infatti, lo stesso tipo di impatto avvenne sull’albero adiacente a quello colpito sabato scorso. Anche all’epoca i due giovani morirono sul colpo. Ora bisognerà analizzare delle misure di sicurezza e prevenzione: è palese che quel tratto presenta qualche “problema” che non ne rende sicura la percorrenza. La curva arriva dopo un lungo rettilineo. Arrivare ad alta velocità e poi ritrovarsi la curva non è la migliore delle situazioni: molto probabilmente proporranno l’installazione di dissuasori per incentivare gli automobilisti a rallentare.