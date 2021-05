Un’assurda tragedia si è verificata nel pomeriggio di ieri a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. Infatti, secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, un uomo è morto dopo che un fulmine ha colpito l’abitazione dove viveva. Nella circostanza in casa è appunto divampato un grosso incendio, che ha costretto le persone che abitavano all’interno a mettersi in salvo. La sorella e la cugina della vittima sarebbero riuscite ad uscire per tempo, rimanendo leggermente intossicate.

Anche l’uomo deceduto, il 68enne Santino Della Colletta, pare che in un primo momento fosse uscito dall’immobile, ma poi, per cause ancora tutte in corso di accertamento, sarebbe rientrato, forse per capire meglio che cosa stesse succedendo in casa. Il dramma si è verificato intorno alle ore 15:30. Ieri la marca trevigiana è stata colpita da un violento temporale, che ha provocato anche diversi danni nella zona di Vittorio Veneto. L’abitazione ha 3 piani e si trova in una zona di campagna, precisamente in via Casalta.

Sul posto i Vigili del Fuoco

Sul luogo del fatto di cronaca sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a domare le fiamme. Solo dopo aver spento il rogo il corpo dell’uomo è stato estratto dall’abitazione. Per lui si sono rivelati inutili i soccorsi da parte degli uomini del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne l’avvenuto decesso.

Adesso sono in corso i relativi accertamenti da parte delle autorità, in modo da verificare se l’immobile sia ancora agibile e anche per capire le cause che hanno portato al dramma. Secondo una prima, sommaria ricostruzione dei fatti, il fulmine avrebbe fatto saltare i contatori della casa colonica provocando un corto circuito e il conseguente incendio.

Il 118 ha inviato sul posto anche un elisoccorso, vista la gravità della situazione. I carabinieri della locale stazione hanno proceduto poi ad effettuare i rilievi del caso. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori particolari su questo episodio avvenuto a Vittorio Veneto. La tragedia ha sconvolto il piccolo paesino trevigiano.