Ci sono storie d’amore destinate a durare per l’eternità, che sembrano uscite da un film ma che appartengono sono incredibilmente reali. Una di queste è quella tra Fausto Conte, 57enne originario di Povegliano, in provincia di Treviso, e Gabriella, sua storica fidanzata per ben 18 lunghi anni.

L’uomo, affetto da un terribile male allo stato terminale, sapendo che non sarebbe sopravvissuto ancora per molto, ha chiesto alla sua compagna di una vita di sposarlo, in modo da giurarsi amore eterno prima del trapasso.

Le nozze 6 giorni prima del decesso

Le nozze tra Fausto, appuntato scelto qualifica speciale dell’Arma e la sua amata, sono state celebrate lunedì della settimana passata e il matrimonio civile è stato celebrato da Francesco Zoldan, vice sindaco di Caneva. Solo 6 giorni dopo il lieto evento, il cuore di Fausto ha cessato di battere e la notizia del suo decesso ha sconvolto la sua numerosa famiglia, composta da 2 figli maschi, il 31enne Piergiovanni e il 29enne Gabriele, oltre alla figlia 23enne Veronicandrea.

Fausto viene ricordato da tutti come un uomo sempre ottimista, pronto ad aiutare gli altri, che a modo suo dimostrava quanto tenesse alla sua famiglia. Conte, sin da quand’era ragazzino, ha sempre sognato di indossare la divisa, nonostante le opposizioni paterne. Con tenacia e perseveranza, ha raggiunto il suo obiettivo, passando 30 anni nell’Arma, a Ferrara, Trieste e, infine, a Caneva, Pordenone e Sacile.

In tanti ricordano l’eroico gesto di Fausto che, forte dei suoi numerosi brevetti di salvataggio, era riuscito a salvare dal suicidio un uomo che si stava per lanciare dalla finestra, afferrandolo per i vestiti. In quell’occasione, il 57enne, grazie all’aiuto di un collega con il quale era di pattuglia, forzò la porta dell’appartamento in cui si stava per consumare la tragedia e riuscì, con la sua professionalità, ad evitare che il peggio potesse accadere sotto i suoi occhi.

I funerali di Fausto Conte verranno celebrati venerdì pomeriggio, alle ore 15:00, nella chiesa di Sarone. I figli hanno voluto, intanto, fare i loro ringraziamenti al personale sanitario delle cure palliative di Sacile e dell’ospedale di Pordenone, dove il loro padre era ricoverato, per tutto quello che hanno fatto per lui.