Una terribile disgrazia si è verificata nel primo pomeriggio del 29 gennaio a Conegliano, in provincia di Treviso, dove un uomo di 63 anni, Vito Mele, è precipitato dal balcone di casa improvvisamente. L’uomo aveva finito di pranzare e stava compiendo una operazione di routine, ovvero sbattere la tovaglia per far cadere le briciole rimaste sulla tavola, questo in modo poi da metterla nuovamente a posto. Ma qualcosa è andato storto. Vito è caduto di sotto e ha perso la vita sul colpo.

Un volo di svariati metri, dal secondo piano, che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Il 63enne è stato trovato ormai esanime nel cortile sottostante l’abitazione. Immediatamente sul posto sono arrivati i sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne l’avvenuto decesso. Sul posto anche i carabinieri della locale compagnia per effettuare i rilievi del caso. Dai primi rilievi è emerso come si sia trattato di una tragica fatalità.

Origini pugliesi

Vito Mele era di origini pugliesi. Viveva ormai in Veneto da diverso tempo, era operaio e celibe. Al momento non è chiaro che cosa sia accaduto, se sia precipitato a causa di un malore o dopo aver perso l’equilibrio. Il 63enne come già detto sarebbe morto sul colpo, subito dopo l’impatto con il suolo.

Mele era originario di Modugno, in provincia di Bari. Lavorava come addetto alle lavorazioni interne delle Poste. I carabinieri, effettuando i rileivi sulla scena della tragedia, hanno ritrovato accanto a lui la tovaglia che stava scrollando, e per questo si è escluso sin dai primi il coinvolgimento di altre persone.

La notizia di quanto avvenuto si è sparsa nella cittadina di Modugno, destando sgomento e sconcerto tra gli abitanti. Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli sulla tragedia avvenuta nelle scorse ore a Treviso. La salma dello sfortunato 63enne è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale locale ed è disposizione dell’autorità giudiziaria.