Cosa ne pensa l’autore

Giacoma Chimenti - Uomini di questo stampo meriterebbero una condanna esemplare, per scoraggiare tanti altri che magari potrebbero compiere fatti del genere. Come si fa ad approfittarsi di due bambine? E per giunta loro si fidavano dell'uomo! Mi dispiace che le due 13enni non dimenticheranno mai quanto accaduto, perché queste cose segnano per tutta la vita.