Treviso: cinquantenne muore in casa, la madre lo veglia per quattro mesi

Ci sono molti aspetti da valutare in merito alla situazione drammatica verificatasi in un appartamento a Treviso. La polizia è stata chiamata a fare delle indagini e ha ritrovato il corpo della persona morta nell’abitazione. La madre avrebbe vegliato il figlio per circa quattro mesi, ma l’allarme è arrivato dai condomini che si sono resi conto della strana situazione.

I vicini hanno spiegato di sentire un odore insopportabile, ma non sono riusciti a mettersi in contatto con gli abitanti dell’appartamento, in particolare con la donna anziana. L’amministratore ha voluto risolvere la questione e ha capito che l’unica cosa giusta da fare era quella di contattare la sorella dell’uomo di cinquant’anni, che vive nella città di Milano.

Le indagini in merito a questa morte e il dramma dell’anziana donna

Dunque si è complicata la vicenda, ma la donna ha fatto ritorno a Treviso per rendersi conto di cosa sia realmente accaduto ai parenti. La donna si è fatta accompagnare dalla polizia, ma non è stato facile convincere l’anziana madre ad aprire la porta.

Dopo aver fatto dei tentativi, la sorella dell’uomo è riuscita a entrare in casa. La donna e i poliziotti sono rimasti sconvolti da ciò che hanno visto, accorgendosi di quanto fosse complessa la situazione. La scena è stata raccapricciante per via della presenza di spazzatura da ogni parte, escrementi, fino ad arrivare alla stanza dove si trova la persona cinquantenne morta nel letto.

Non sarà facile capire la dinamica della situazione, ma la polizia dovrà interrogarsi sulle cause che hanno portato alla morte dell’uomo scomparso. Il mistero s’infittisce, sebbene una delle poche certezze è che la morte del figlio dell’anziana donna dovrebbe essere avvenuta nel mese di gennaio. Questa storia dimostra tutta la disperazione dell’anziana donna, che ha dovuto assistere alla morte del figlio.