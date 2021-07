Cosa ne pensa l’autore

Caterina Lenti - Chiara, duramente provata dalla perdita della sorella per via di un raro sarcoma, ha deciso di diventare donatrice di midollo, con la speranza di salvare altre vite. Un gesto carico di sensibilità, altruismo, amore per l'altro, quello di Chiara e di molti giovani che, come lei, hanno scelto di sottoporsi a tipizzazione. Un esempio per tutti! Grazieee!!!