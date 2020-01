Treviso: bambina prova a svegliare la madre, ma è morta

Ultimo saluto a Braga Maria Fernanda Dos Santos, 31 anni, che si è spenta durante il sonno sabato scorso. La morte improvvisa sembra sia stata causata da un attacco cardiaco mentre la giovane mamma dormiva nella notte tra il 17 e il 18 gennaio.

La donna, di origini brasiliane, viveva con la figlia di 9 anni e il marito Claudio Conti a Quinto, in provincia di Treviso: la tragedia è avvenuta nella propria abitazione in via Giorgione. Sabato, 18 gennaio, la giovane mamma non si decideva a svegliarsi. Così la figlia ha provato a destarla, tutto inutile: la mamma non rispondeva a nessun richiamo.

A quel punto, il marito di Maria Fernanda ha lanciato l’allarme. I soccorritori del 118, giunti sul posto, hanno cercato di rianimarla, ma invano, non potendo far altro che constatarne il decesso. Secondo la testimonianza del marito, che la descrive come una “donna meravigliosa“, Maria Fernanda “ha combattuto contro una grave forma di bronchite asmatica cronica che in molte occasioni quasi le impediva di respirare. E alla fine un improvviso attacco cardiaco l’ha strappata alla vita”, posto che nessuno avrebbe mai pensato ad una morte così improvvisa.

Braga Maria Fernanda Dos Santos si era sposata con Claudio Conti quando aveva 18 anni, ed era giovanissima. Da tempo aveva problemi di salute, motivo per cui non poteva lavorare e faceva la casalinga, ma accettava la sua situazione senza abbattersi. Le piaceva dormire, come ricorda il marito Claudio: “Era una dormigliona, anche sabato scorso sembrava che avesse preso sonno dopo il suono della sveglia. Sembrava che non l’avesse sentita e che avesse continuato a dormire“. Ed invece il suo sonno era tanto profondo che più nulla l’avrebbe svegliata.

Questa mattina l’ultimo saluto nella saletta dell’obitorio dell’ospedale di Treviso, Ca’ Foncello. Con il marito Claudio e la figlia, la piangono il fratello Ronaldo, la mamma Judite, e il papà Josè Arimatea.