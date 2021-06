Stava prendendo il sole in riva al fiume, quando all’improvviso un uomo l’ha aggredita, uccidendola. Dramma quest’oggi a Moriago della Battaglia, in provincia di Treviso, dove una giovane donna di 33 anni è stata trovata senza vita sulla sponda del fiume Piave presso il parco Isola dei Morti. Secondo quanto riferiscono i media locali, a trovare il corpo è stato un escursionista, che ha subito lanciato l’allarme. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi. I sanitari del 118 hanno constatato il decesso della vittima, mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso.

Il corpo della donna, al momento del ritrovamento, presentava diverse ferite da taglio, per cui si presume sia stata colpita con un coltello. La vittima, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, non risiedeva nella zona. Al momento tutte le piste investigative sono aperte, anche se sembra che la donna e il killer non si conoscessero. L’assassino si sarebbe poi presentato presso la caserma dei carabinieri di Valdobbiadene per costituirsi.

Il killer un 35enne

L’assassino della giovane sarebbe un 35enne, risultato fino ad ora incensurato. Il corpo della donna è stato trovato vicino ad un lettino. Saranno le indagini degli investigatori a stabilire con precisione che cosa sia successo oggi a Moriago della Battaglia, ma anche il perché di tanta efferatezza. L’area in cui è avvenuto il delitto è stata delimitata con un nastro rosso e bianco.

Sul corpo della vittima c’erano numerose ferite da arma da taglio, per cui si presume che la donna sia stata accoltellata più volte. L’assassino avrebbe colpito in maniera davvero efferata. Gli esami del medico legale chiariranno anche le cause del decesso della donna. Quando la vittima è stata trovata doveva essere già morta.

Nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori dettagli su questo gravissimo fatto di cronaca avvenuto nel trevigiano. Per motivi di privacy, ma anche per la delicatezza della vicenda, preferiamo non rendere note le generalità della vittima e dell’aggressore. Sotto shock la cittadina di Moriago della Battaglia.