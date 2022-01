Nello sport sono sempre più gli episodi di atleti e giocatori, anche molto giovani che si accasciano al suolo perché non ce la fanno più o subiscono un arresto cardiaco. Un bambino di 12 anni, in provincia di Treviso, durante una gara che ha disputato domenica 23 gennaio, si è accasciato al suolo a causa di un arresto cardiaco. Vediamo cosa è successo, le condizioni del piccolo atleta e la dinamica di questo incidente.

Il fatto è accaduto a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, dove si sono vissuti momenti tragici e drammatici quando un bambino di 12 anni, durante una gara di corsa campestre, improvvisamente si è accasciato al suolo dal momento che ha avuto un arresto cardiaco e il suo cuore, per alcuni minuti, ha smesso di battere.

Il bambino ha perso conoscenza ed è stato immediatamente soccorso dagli operatori e dallo staff medico presente sul posto per accertare che tutto fosse a posto e la gara si svolgesse in tranquillità. Il bambino, in seguito alle cure dello staff medico, è stato rianimato e trasportato in elicottero presso l’ospedale dove è tuttora in gravi condizioni.

In base a quanto racconta il Corriere del Veneto, i sanitari si sono alternati per mezz’ora provando a rianimare il bambino attuando tutte le manovre necessarie e riuscendo a fa ripartire il suo cuore. Durante tutte queste operazioni di soccorso, il bambino non ha mai ripreso conoscenza e neanche nel tragitto in elisoccorso per trasportarlo in ospedale.

Il bambino ha cominciato a sentirsi male intorno alle 11 e, anche giunti in ospedale, hanno continuato con le manovre di rianimazione affinché si riprendesse e svegliasse. Per riuscire a stabilizzarlo, ci sono voluti una decina di minuti, ma tuttora è grave. Il bambino era alla sua prima gara ufficiale terminata nel modo peggiore possibile per lui e gli altri partecipanti.