Treviso: 12 persone colpite da gastroenterite dopo aver mangiato sushi al ristorante

Non è raro che chi mangia sushi, dopo un po’, possa iniziare ad accusare dei malori, soprattutto se non si sa esattamente dove andarlo a mangiare. È successo a Treviso, in due comuni diversi, nel corso di un episodio nel quale 12 persone – dopo aver mangiato del sushi – sono state colpite da una gastroenterite virale. La fonte della patologia si chiama novovirus. Più nello specifico, la causa della patologia sarebbe stata un’insalata di alghe.

La notizia è stata diffusa dal giornale “Gazzettino” e l’ospedale del posto avrebbe prontamente isolato i 12 infetti nonostante i primi sintomi fossero pressoché identici a quelli di una normale influenza intestinale. Solo dopo approfondite analisi, è risultata essere una diretta conseguenza del consumo di sushi.

Gastroenterite virale a causa del sushi: quali sono i rischi che si corrono

Il contagio è stato lo stesso, nonostante le 12 persone fossero suddivise in 2 episodi ben diversi. Il primo caso ha visto coinvolte solo 2 persone su 6 che avevano ordinato del sushi a domicilio. Gli altri 10, invece, erano al ristorante e sono rimasti tutti intossicati.

Entrambi gli episodi si sono verificati in provincia di Treviso, anche se i ristoranti si trovano in due comuni diversi. La cosa incredibile, però, è che è stato lo stesso alimento a causare la gastroenterite in entrambi i casi: l’insalata di alghe.

Gli organi di competenza sono immediatamente corsi ad effettuare controlli in vari ristoranti per analizzare proprio quel particolare alimento, ma al momento non risulta esserci alcun tipo di problema.

Una buona norma ufficiosa, ma non ufficiale, da tenere a mente sarebbe quella di recarsi solo in posti rinomati e con molta gente. Di solito sono proprio i locali che prestano maggior attenzione ai controlli qualità. Se molte persone si recano in quel particolare posto, significa che sono clienti nuovi che si sono presentati su consiglio di amici, o che sono persone che, essendosi trovate bene in precedenza, hanno deciso di ritornare allo stesso posto.