Una terribile tragedia ha scosso il Veneto nelle scorse ore. Il pianista 56enne Alberto Crivellari è improvvisamente deceduto infatti a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo. Il dramma s’è consumato vicino a suo figlio, un bambino di 10 anni. Crivellari si trovava a Transacqua di Fiera di Primiero (Trento), dove si era recato per trascorrere una giornata di spensieratezza e relax. Una brevissima vacanza, anche per stare insieme al figlio, che nessuno però avrebbe immaginato potesse avere un epilogo così tragico.

Subito dopo il malore i soccorsi sono stati chiamati immediatamente: i sanitari sono giunti dopo pochissimi istanti sul posto segnalato, ma per l’artista ormai non vi era più nulla da fare. Sul decesso del pianista sono comunque in corso i dovuti accertamenti. Al momento non è dato sapere a che cosa è stato dovuto il malore, gli eventuali esami sul corpo della vittima chiariranno questo aspetto. Sotto shock famigliari, colleghi e amici e lo stesso figlioletto.

Una grande carriera

Crivellari era un grande artista noto in tutto il Veneto e non solo. Nel mondo ha tenuto circa 500 concerti. La sua persona era apprezzata a tutte le latitudini. Sin da giovanissimo ha coltivato la sua passione per la musica, passione che lo ha portato a diplomarsi presso il Conservatorio Pollini di Padova.

L’uomo era originario di Piove di Sacco, sempre nel padovano, ma da tempo viveva nel capoluogo di provincia. A Piove Crivellari ha vissuto fino all’età di 20 anni, la famiglia è tra l’altro molto nota nella cittadina veneta in quanto era titolare di una farmacia del posto, che poi comunque è stata rivenduta mantenendo lo stesso nome. Il suo debutto nel pubblico è arrivato all’età di 5 anni.

Durante la sua carriera Crivellari si è esibito in Europa, Stati Uniti, Medio Oriente e Giappone.Crivellari era arrivato assieme al figlio venerdì sera in Trentino in modo poi da poter trascorrere il sabato sulle piste di sci della vicina San Martino di Castrozza. I suoi concerti sono stati anche trasmessi da radio e televisioni.