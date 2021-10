Uno studente della facoltà di Economia e Commercio di Trento è morto improvvisamente, senza alcuna malattia pregressa che potesse far presagire il tragico evento. Sembrerebbe essere stato un arresto cardiaco ad aver messo fine alla giovane vita di Traian Calancea: ora la madre cerca risposte.

Traian aveva 24 anni, era di origine moldava e lavorava in un’agenzia immobiliare per mantenersi gli studi; era uno sportivo, appassionato di calisthenics e istruttore di kickboxing, non aveva problemi di salute. Mercoledì il suo corpo privo di vita è stato trovato dalla madre Svetlana Rosca con la quale viveva.

Come riportato dal quotidiano La Verità, la mamma di Traian si rifiuta di credere “alla fatalità”, ma anzi punta il dito contro il vaccino Pfizer inoculato solo 10 giorni prima del decesso e ha chiesto che venga eseguita l’autopsia sul corpo del figlio. “L’autopsia avrebbe dovuto esser chiesta d’ufficio ma questo è un altro caso emblematico dell’assenza di una farmacovigilanza attiva nel nostro paese“, ha dichiarato l’avvocato Alessandro Fusillo che insieme con l’avvocato Renate Holzeisen hanno assunto la difesa della donna.

Intanto è stata presentata una denuncia contro ignoti presso il comando dei carabinieri di Trento. Come Camilla Canepa, “anche Traian non aveva malattie, però i giornali che ieri riportavano la notizia della sua morte se ne sono guardati bene dal dire che 10 giorni prima era stato vaccinato“, si legge su La Verità. Traian aveva deciso di vaccinarsi contro il covid-19 perchè il Governo Draghi ha imposto agli italiani l’obbligo del green pass poter lavorare e studiare.

La sua morte improvvisa ha lasciato sgomenti i suoi numerosi amici italiani: “Non ci sono parole per descrivere quello che provo. Non riesco davvero a capire cosa sia successo, perché tu? Ti ricorderò con un sorriso, te lo meriti. Ti ho amato e ti amerò sempre. Riposa in pace”, ha detto il suo migliore amico.