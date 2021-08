Un spaventoso incidente stradale si è verificato nella zona a monte di Nogarè, frazione di Pergine Valsugana, in provincia di Trento. Secondo quanto riferisce la stampa locale, un uomo di 51 anni e sua figlia di 13, sono deceduti dopo essere caduti in un burrone con la moto appena comprata dal genitore. Erano i primi giri sulla nuova duoe ruote per padre e figlia, ma nelle scorse ore qualcosa è andato storto. A lanciare l’allarme è stata la moglie del 51enne.

La donna, grazie ad una applicazione che rilevava la posizione GPS del cellulare della figlia, si è recata sul posto, lungo la strada provinciale 83 che collega il fondovalle con l’altopiano di Piné. Qui la signora ha trovato i corpi ormai esanimi dei due, chiamando immediatamente i soccorsi. Per loro, purtroppo, non vi era più nulla da fare: papà e figlia adolescente erano già deceduti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso.

Indagini in corso

Sul caso sono ancora in corso le relative indagini, che mireranno a stabilire che cosa sia effettivamente successo sulla provinciale 83. L’uomo alla guida della moto potrebbe avere avuto un malore, per cui ha perso il controllo della due ruote finendo nel burrone. Un’altra ipotesi al vaglio degli inquirenti, è quella che il 51enne avesse poca dimestichezza con il mezzo appena comperato, almeno così si apprende dalla testata giornalistica online Leggo.

Tra l’altro, secondo quanto riferisce L’Adige, pare che la moto si sia infilata nell’unico varco non protetto di una curva. Lungo la strada si trova appunto un apposito guard rail. Pare inoltre che nessuno abbia assistito al momento dello schianto. La figlia dell’uomo era seduta dieto di lui. Nulla faceva presagire ad un dramma simile.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente altri dettagli su questo assurdo caso di cronaca che ha sconvolto la piccola cittadina di Pergine Valsugana. Per motivi di privacy, ma anche perchè nel caso è coinvolta una minore, preferiamo non riportare le generalità delle vittime, anche per rispetto dei famigliari, ora distrutti dal dolore.