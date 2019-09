Trento, auto si scontra con trattore: amputato sul colpo il braccio di una donna

DI incidenti se ne verificano pressoché tutti i giorni, ma sono in pochi quelli particolarmente gravi che vedono addirittura l’amputazione di un arto a seguito dello scontro. È il triste epilogo di un grave incidente avvenuto pochi minuti fa in provincia di Trento, tra l’uscita del tunnel di Montevideo e lo svincolo per via Brescia.

I veicoli coinvolti sono due, ma non si tratta solo di un semplice scontro tra automobili. Una Mercedes con targa tedesca percorreva l’autostrada “scendendo” verso Trento, quando – ad un certo punto – ha sbattuto contro uno spigolo posteriore di un trattore. Anche quest’ultimo percorreva il tratto stradale. In pochi minuti, sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze, e le varie forze dell’ordine.

Incidente auto contro trattore: braccio amputato alla donna

Nei primi istanti subito dopo il primo intervento dei mezzi di soccorso era stato chiamato anche l’elicottero dei vigili del fuoco, ma è rimasto per un po’ di tempo a sorvolare la zona, visto che l’incidente è avvenuto sotto il tunnel. L’elicottero è stato richiamato alla base quando l’automedica è arrivata con il rianimatore.

L’elicottero per il soccorso era stato chiamato per soccorrere una donna di 54 anni, che si trovava a bordo della Mercedes, che – nell’incidente – avrebbe perso un braccio, letteralmente amputato. La donna, al momento, è in gravissime condizioni ed è ricoverata all‘ospedale Santa Chiara.

Quanto accaduto, logicamente, ha mandato in tilt il traffico. Il tratto stradale, su cui è avvenuto l’incidente, è stato chiuso, mentre la viabilità verso il centro procede molto lentamente con code molto lunghe.

Al momento, purtroppo, non si hanno altre notizie sulle condizioni dell’altra persona coinvolta, colui che guidava il trattore ma, molto probabilmente, se la sarà cavata con qualche contusione. Seguiranno aggiornamenti per le condizioni della donna che, al momento, risulta ancora in gravi condizioni di salute.