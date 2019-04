Trento: 27 bare abbandonate per denaro in un capannone

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Quando il denaro è al primo posto nella vita, si finisce con il perdere il senso della dignità umana che va oltre la morte: si dimentica che il corpo dell'uomo va rispettato oltre il confine del respiro umano e del battito cardiaco. Contrasta questo episodio con i sentimenti di molti che vivono drammaticamente la morte della persona e per quel che rimane di questa persona farebbero qualsiasi cosa. Ma contrasta anche con il Vangelo letto in questi giorni in cui si parla dell'olio profumato conservato da una donna per la profumazione del corpo di Gesù, olio inutilizzato perché Gesù è Risorto, olio rimasto per noi, per i nostri corpi in attesa di risorgere con Lui.