Tredicenne aggredita con calci e pugni dai bulli: la perseguitavano da un anno

Cosa ne pensa l’autore

Martina Capit - Quando leggo queste notizie mi domando che fine abbia fatto questa generazione. Ragazzi sbandati che insultano e provocano ed altri, più deboli, vittime inermi, come il povero Willy. Genitori che non sanno educare. Non che ai miei tempi non avvenisse, ma c'è un cambio generazionale preoccupante: anche tutta questa violenza gratuita non me la spiego. Hanno fatto bene i genitori della ragazza a denunciare.