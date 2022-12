Tre rottweiler scappano, staccano l’orecchio ad un bambino e seminano il panico in oratorio

Ascolta questo articolo

Sono scappati dal giardino recintato del loro padrone ed hanno iniziato a disseminare il panico, ferendo quattro persone. È successo a nel pomeriggio di martedì a Galbiate, dove tre rottweiler, due cani adulti ed un cucciolo, hanno provocato il ferimento di due bambini di 8 e 9 anni e due donne nel corso della loro fuga.

I tre cani sono scappati mentre il padrone stava preparando il loro cibo ed hanno vagato per circa due chilometri, arrivando al centro del paese nella piazza della chiesa. Qui uno degli animali ha aggredito un bambino di 8 anni, al quale è stato strappato con un morso l’orecchio, e la madre 28enne che ha cercato di intervenire per aiutare il figlio.

Poi i tre animali hanno fatto irruzione nel giardino dell’oratorio, nel quale era in corso la festa natalizia. Qui hanno aggredito un bambino di 9 anni e la sua insegnante 66enne, presi a morsi dai tre animali. Solo quando il padrone è accorso ed ha richiamato i cani, è finita la loro mattanza.

L’uomo, che aveva già altre volte perso il controllo dei rottweiler, è stato denunciato per omessa custodia e mal governo di animali e lesioni gravissime. I tre cani sono stati sequestrati dalla Ats della Biranza, e si trovano ora presso un canile in attesa che si decida il loro destino. Non è esclusa per loro la soppressione, se verranno giudicati pericolosi in modo non recuperabile.

Le quattro vittime sono state trasportate dal 118 ai vicini ospedali di Lecco ed Erba, in codice giallo il bambino e la madre attaccati per primi in piazza, mentre in codice verde le persone aggredite nell’oratorio. Il bambino di 8 anni al quale è stato reciso l’orecchio è stato ricoverato presso l’ospedale di Lecco, ma nella notte è stato trasferito d’urgenza al Papa Giovanni XXIII di Bergamo.