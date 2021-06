Tre omaggi in francobolli per tre giganti della cultura italiana

Oggi 29 giugno 2021, per il tramite di Poste italiane, il Ministero dello sviluppo economico ha emesso tre francobolli per rendere un tributo a tre “pezzi da 90” recentemente scomparsi.

Tre valori ordinari che rientreanno secondo criterio alla serie tematica “le eccellenze italiane dello spettacolo” e sono dedicati a Gigi Proietti, Ennio Morricone ed Andrea Camilleri, tutti e tre hanno un valore relativo alla tariffa B pari a 1,10€ con tiratura ferma a duecentomila esemplari per ciascun francobollo raccolti in fogli da quarantacinque pezzi.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in formato adesivo. A lavore alle immagini i bozzetti a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato per i francobolli dedicati a Gigi Proietti ed Andrea Camilleri; Tiziana Trinca per il francobollo dedicato ad Ennio Morricone. Il tutto a finire nelle vignette raffiguranti rispettivamente:

un ritratto di Gigi Proietti in primo piano su uno scorcio del Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti di Roma di cui è stato direttore artistico. Sullo sfondo lo stesso attore calca il palcoscenico mentre saluta il pubblico acclamante;

un ritratto di Ennio Morricone, entro la stilizzazione del particolare di un vinile, durante la direzione di un’orchestra;

un ritratto senile dello scrittore Andrea Camilleri.

Questi sono completati dalle leggende “Gigi Proietti 1940 – 2020”, “Ennio Morricone”, “Andrea Camilleri 1925 – 2019”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”.

Poste italiane ha realizzato come al solito i prodotti correllati in particolare gli annulli primo giorno di emissione disponibili presso lo Spazio Filatelia di Roma per il francobollo dedicato a Gigi Proietti e Ennio Morricone, presso l’ufficio postale di Porto Empedocle (AG) per il francobollo dedicato ad Andrea Camilleri.

I prodotti sono comunque disponibili in tutti gli uffici filatelici sparsi nelle varie città della nostra penisola, tra questi l’immancabile bollettino descrittivo, tre naturalmente, che recano le firme dei parenti dei commemorati.