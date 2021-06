Sta suscitando molto clamore mediatico il caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa 17 anni fa da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Diverse trasmissioni televisive stanno dando molto spazio alla vicenda, dato che in questi mesi è sembrato che le indagini si siano riaperte con alcuni risvolti che vengono giudicati interessanti da chi indaga. Sono arrivate lettere anomime e ascoltate diverse persone, ma la verità sulla scomparsa della piccola resta ancora un mistero.

Lo scorso venerdì 18 giugno anche la trasmissione di Rete 4, “Quarto Grado”, ha dato risalto alla vicenda. Il programma, condotto da Gianluigi Nuzzi, approfondisce tutti i maggiori fatti di cronaca della settimana con delle vere e proprie inchieste. In studio ci sono sempre diversi ospiti, tra i tanti il giornalista Carmelo Abbate, che ha espresso un suo personale giudizio sulla vicenda di Denise Pipitone. Alla madre non sono piaciute però utilizzate dal cronista nei suoi confronti. “Si diffida il programma Quarto Grado a non trattare più il caso di mia figlia, né a citare il mio nome o quello di mia figlia a causa delle continue, reiterate frasi offensive nei miei confronti affermate con veemenza inopportuna, senza contegno, da parte di Carmelo Abbate e senza nessuna presa di distanza da parte di Nuzzi, dimostrando al contrario, un plateale atteggiamento di parte e non certamente garantista” – così ha scritto Piera Maggio.

Possibile querela

La signora Maggio ha poi affermato che sarebbe pronta già a querelare la trasmissione e tutti gli autori del programma. Tra l’altro la stessa madre di Denise ha mostrato alcuni screenshot relativi ad alcuni messaggi che lei stessa ha mandato al dottor Nuzzi subito dopo le parole pronunciate da Abbate.

“Ma cosa ne sapete di me, ma come vi permettete a giudicarmi e a farmi giudicare pubblicamente senza sapere. Ma secondo il suo parere di padre e di genitore, se questo venisse fatto ad una persona a lei cara, lei lo accetterebbe? Tutto questo è di uno squallore vergognoso. Non sapete nulla realmente della mia vita e mi fate passare per una donna frivola, leggera e senza sentimenti. Vergogna no?” – questo è il contenuti di uno dei messaggi che la madre di Denise ha mandato al conduttore.

La mamma della bimba non si dà pace da quando la figlia è scomparsa. Da allora, dopo 17 anni, continua ancora a cercarla, questo grazie al supporto costante dei suoi legali. Tutta Mazara del Vallo attende la verità su una vicenda che destato interesse non solo in Italia, ma anche all’estero, questo a causa della sua gravità.