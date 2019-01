Trapani, non si presenta il giorno delle nozze: trovata l’auto con cadavere carbonizzato

Era il 29 dicembre scorso quando Francesco Ciaravolo si sarebbe dovuto presentare all’altare per il suo matrimonio. Da quel giorno, nessuno dei familiari e amici ha avuto più notizie del ragazzo. Una scomparsa che nessuno è mai riuscito a comprendere, e a distanza di giorni una nuova scoperta fa pensare al peggio per la sorte del 29enne.

In una zona di campagna nel Trapanese, è stata ritrovata una Mercedes classe C bruciata, con al suo interno un corpo completamente carbonizzato. Dopo accurate ricerche è stato identificato il proprietario della vettura che sembra essere proprio lo sposo scomparso il giorno del matrimonio. Ancora sconosciuta l’identità del cadavere, ma secondo quanto affermato dalle autorità, potrebbe trattarsi proprio del 29enne.

Le indagini

Il 29 dicembre scorso, si sarebbe dovuto celebrare il matrimonio di Francesco Ciaravolo, un Trapanese di 29 anni, presso la chiesa di San Francesco di Paola, a Castelvetrano in provincia di Trapani. In molti hanno aspettato l’arrivo del ragazzo, che da quel momento sembra essere sparito nel nulla. Nessuno ha più avuto notizie del futuro sposo, fino a quando è stata fatta la scoperta.

Nella zona di campagna di Piano dei Rizzi, sul ciglio della strada, è stata rinvenuta una vettura completamente bruciata, con al suo interno il cadavere di una persona carbonizzata. Dopo accurate ricerche è stata identificata la vettura come la Mercedes classe C di proprietà di Francesco Ciaravolo, il 29enne scomparso qualche giorno prima.

Si aspettano ora i risultati del Dna per capire se la vittima è lo stesso 29enne che la famiglia ha cercato per giorni, mentre i Carabinieri indagano sul caso per capire se possa trattarsi di un omicidio, e soprattutto per fare chiarezza sulle dinamiche del fatto. Il sospetto dei militari è che il corpo carbonizzato all’interno della macchina possa essere proprio di Francesco Ciaravolo.