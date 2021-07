Poteva avere conseguenze ben peggiori lo sconsiderato gesto di un giovane che ieri sera, intorno alla mezzanotte, ha tirato un violento calcio ad una porta di un appartamento situato in via Malcangi, a Trani. Secondo quanto riferisce la stampa locale, il ragazzo, per motivi che sono ancora tutti in corso di accertamento, all’improvviso ha tirato il calcio all’indirizzo della porta. L’autore del misfatto era probabilmente in compagnia di alcuni amici.

A seguito dell’azione, una porzione della vetrata è venutà giù, lasciando ferito in maniera grave il giovane. A questo punto sono stati chiamati i soccorsi del 118, che sono giunti sul posto con un’ambulanza. Contestualmente ai sanitari, visto il grave gesto di teppismo, sul luogo del fatto di cronaca sono giunti gli agenti della Polizia di Stato del locale commissariato. Il ragazzo giaceva ormai in una pozza di sangue quando sono arrivati i medici.

Area ripulita in mattinata

Sul caso sono ancora in corso le indagini degli agenti di Polizia del locale commissariato. Questa mattina è stato il titolare di una attività commerciale vicina a ripulire alla meno peggio l’area dove si sono verificati i fatti. Il marciapiede era ancora disseminato di pezzi di vetro e tracce ematiche lasciate dal ragazzo.

I pezzi di vetro potevano rappresentare un serio pericolo anche per i pedoni. L’immobile preso di mira si trova nei pressi dell’incrocio con corso Imbriani e via Tasselgardo. Il ragazzo, nonostante le sue condizioni di salute siano serie, non rischierebbe la vita, anche se ha perso molto sangue.

La notizia di quanto avvenuto si è sparsa in tutta la città di Trani in breve tempo, destando sgomento tra gli abitanti del posto. Per motivi di privacy le generalità del ragazzo non sono state rese note. Nelle prossime ore potranno conoscersi ulteriori dettagli su questo inquietante episodio. Non è escluso che gli inquirenti procedano ad ascoltare eventuali testimoni.