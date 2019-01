Tragico scontro tra due autovetture ai confini tra Esperia e Pontecorvo. Il bilancio: un morto e due feriti gravi

Ci troviamo ai confini tra Pontecorvo ed Esperia, due comuni in provincia di Frosinone. Il fatto è accaduto nella giornata di ieri, su via Ponte Teano, che collega Pontecorvo a Badìa di Esperia. Un operaio della Fiat in pensione, il signor Giuseppe, a bordo della sua Fiat Uno verde, si è scontrato con una Citroen C3 bianca, guidata da un 40enne della città di Pontecorvo (FR).



A seguito dello scontro, il signor Giuseppe è deceduto nonostante i soccorsi dell’Ares 118 e dei Vigili del Fuoco di Cassino siano prontamente giunti sul luogo. Ferito invece il figlio appena 20enne, che era all’interno dell’auto guidata dal padre. Anche il conducente della Citroen C3 bianca, un 40enne residente nella città di Pontecorvo, è rimasto gravemente ferito dopo l’impatto. L’uomo, ricoverato presso l’ospedale Santa Scolastica di Cassino, presenta diverse fratture scomposte ma non è fortunatamente in pericolo di vita.

I soccorsi e le indagini

Giunta sul posto anche un’eliambulanza, per trasportare i feriti d’urgenza, in codice rosso, presso l’ospedale più vicino.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Cassino (FR), hanno lavorato duramente per estrarre dalle lamiere contorte delle autovetture le tre persone coinvolte nel sinistro. Per il Signor Giuseppe non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso.

I rilievi sono stati eseguiti dai militari dell’Arma dei Carabinieri di Pontecorvo, guidati dal capitano Nicolai che adesso stanno svolgendo le indagini per ricostruire le dinamiche dell’incidente. Per consentire tali indagini, via Ponte Teano è rimasta chiusa alla circolazione dei veicoli ed il perimetro dell’incidente è stato segnalato mediante apposito nastro.