Il mondo dello sport è addolorato per la prematura scomparsa del 42enne Mauro Oddo che, colpito da malore, molto probabilmente da un infarto, è deceduto, martedì sera, poco prima delle 21, nella sua casa di Spinea, musicista, cantautore, appassionato di sport e attivo nel mondo del volontariato, impiegato in una ditta di elettronica ma, soprattutto, accompagnatore dei giovanissimi under 15 della Fc Spinea, dove giocava il figlio della compagna.

Proprio in queste ore, la Fc di Spinea sta attendendo l’autorizzazione della federazione per osservare un minuto di silenzio sabato, prima della partita dei giovanissimi in memoria di Mauro Oddo, con il segno del lutto.

Chi era Mauro Oddo

Mauro Oddo, apprezzato cantante dei Blucobalto, una cover band dei Negramaro fino al 2018, in cui si esibiva in tutto il Triveneto, per poi cimentarsi in un nuovo progetto chiamato Neklive con i tributi al cantante Nek, si era sposato un anno e mezzo fa e, a detta di tutti coloro che gli volevano bene, era un papà sempre presente per i suoi figli piccoli e impegnato nello sport e anche nella disabilità; “La classica persona che sarebbe meglio restasse qui piuttosto che volare in cielo”, ha detto l’avvocato Tania Busetto, moglie di Leonardo Cossu, presidente di Fc Spinea.

Mauro, messo a dura prova, come tutti i musicisti, dalla pandemia che ha bloccato le esibizioni in pubblico, cariche di calore umano, dal lockdown, dal coprifuoco, da tempo, attraverso i suoi post, comunicava ai suoi followers tutta la sua frustazione per via del duro colpo inferto dal Covid, sotto l’aspetto economico, ma soprattutto sotto l’aspetto psicologico, mettendo a dura prova la creatività degli artisti come lui.

In tanti hanno voluto esprimere il loro messaggio di cordoglio per la prematura scomparsa di Mauro, tra cui il presidente Fc Spinea, Leonardo Cossu che ha detto: “Ci sono delle persone che non dovrebbero mai volare in cielo, perché sono tanto buone e oneste. Una di queste era Mauro Oddo. Siamo davvero dispiaciuti per la triste circostanza, ci stringiamo tutti attorno alla moglie, ai figli, e partecipiamo al loro pianto”. I funerali saranno celebrati lunedì alle 15:00 nella chiesa di Santa Bertilla a Spinea. Nell’epigrafe la famiglia ha chiesto: «Non fiori, ma offerte all’Associazione Famiglie e Abilità».