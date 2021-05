Tragico incidente stradale, quello avvenuto in Toscana il tardo pomeriggio del 9 mattino, che ha portato via per sempre una bellissima coppia di casertani, Pasquale e Chiara. I due vivevano a Cremona, dove stavano tornando ma, lungo l’arteria autostradale Perugia-Bettolle, non lontano da Arezzo, si è verificato l’impatto fatale.

L’auto su cui viaggiavano, per cause ancora da accertare, si è ribaltata improvvisamente. Pasquale Vozza, 37enne, sottoufficiale dell’Esercito, è morto sul colpo, sbalzato fuori dall’abitacolo, mentre Chiara Esposito, 33 anni, insegnante, è stata trasportata in condizioni gravissime all’ospedale “Le Scotte” di Siena, dove è deceduta due ore dopo.

Le testimonianze e gli accertamenti in corso

Un testimone oculare, a bordo di un’auto dietro alla Lancia Y sulla quale si trovava la coppia casertana, ha riferito che Pasquale ha sterzato improvvisamente, andando ad impattare contro il guardrail per poi ribaltarsi. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Cortona si stanno concentrando proprio su quella sterzata fatale.

A terra non sono stati rinvenuti segni di animali investiti o altro che possa giustificare una simile manovra. La vettura è stata posta sotto sequestro al fine di far luce su un eventuale guasto dell’auto, ricostruendo l’esatta dinamica di quanto accaduto il pomeriggio del 9 maggio.

I messaggi di cordoglio

Pasquale Vozza è il nipote del sindaco di Casagiove, Giuseppe Vozza, che ha voluto ricordare i due fidanzati come pieni di progetti di vita, sottolineando lo sforzo che i genitori, i fratelli, i parenti e i conoscenti delle vittime dovranno fare per sopravvivere. Due ragazzi belli, sorridenti, forti, vivaci, pieni di energia e combattivi, Pasquale e Chiara, spezzati da un tragico destino.

Cordoglio anche da parte di tutta l’Amministrazione comunale di Casagiove che si è stretta al dolore dei genitori e dei familiari dei due ragazzi in un solo abbraccio chiedendosi, come sempre accade in disgrazie di questo tipo, come mai si sia potuto accadere tutto questo. Anche chi è credente, dicono, non ha soluzione a questa domanda.