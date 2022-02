La vediamo sorridere in foto, questa splendida e solare ragazza. Il suo nome è Marta Borrelli, ha 25 anni e la sua vita, in queste ore, è appesa a un filo. Sono in molti, sui social e in tutta Italia, a pregare per lei.

La ragazza è in gravissime condizioni, dopo l’incidente stradale che l’ha vista coinvolta, avvenuto nella tarda notte di venerdì scorso, in via Benedetto Cozzolino, a Portici, in provincia di Napoli, la cui dinamica è ancora incerta e al vaglio degli investigatori.

L’appello dei familiari di Marta Borrelli

Marta è in coma, ricoverata presso l’Ospedale del Mare di Ponticelli, Napoli Est, dove è stata immediatamente trasportata dai soccorritori giunti sul luogo del sinistro, e necessita di molte trasfusioni di sangue. E’ per questo motivo che i familiari hanno rivolto sui social un toccante appello a donare sangue che è stato immediatamente condiviso da tantissimi utenti. Negli appelli si menziona il gruppo sanguigno della ragazza, A negativo, e si chiede di indicare Marta Borrelli come destinataria della donazione.

Come ben sappiamo, nel nostro Paese le donazioni di sangue sono anonime, volontarie e gratuite, e non è possibile donare per una persona specifica. Le donazioni servono a rimpinguare le scorte della banca del sangue per cui, chiunque volesse aiutare Marta e, con lei, tutti coloro che hanno bisogno di una trasfusione, può farlo, donando il sangue sempre, a prescindere dal proprio gruppo sanguigno.

Per donare il sangue è possibile recarsi al Centro Trasfusionale dell’Ospedale del Mare, in funzione dal lunedì al sabato dalle ore 7:30 alle 12, o presso qualsiasi altro centro. Mentre la rete di solidarietà tra amici, conoscenti e fruitori del web si è fortemente attivata, va precisato che le ore che passano diventano sempre più disperate per la giovane 25enne che sta lottando tra la vita e la morte. La risposta, dopo i primi appelli, è stata importante, ma la ragazza ha bisogno di continue trasfusioni.