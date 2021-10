Pietro Gentile, nonostante le preghiere della comunità di Alife, cittadina della provincia di Caserta di cui era originario, non ce l’ha fatta ed è deceduto a soli 19 anni.

Dopo 9 giorni di ricovero all’ospedale Cardarelli di Napoli, in cui ha lottato per la vita dopo il terribile incidente stradale in cui è rimasto coinvolto, il suo cuore ha smesso di battere e sono svanite tutte le speranze che potesse riprendersi.

L’incidente

Lo scorso 12 ottobre, Pietro Gentile, a bordo della sua auto, una Fiat Punto, si trovava in via Scafa, nella zona industriale alla periferia di Alife, quando, probabilmente a causa di un sorpasso azzardato, l’auto del 19enne si è scontrata con un’altra vettura che proveniva dalla direzione opposta.

La Fiat Punto di Pietro si è ribaltata più volte e ha preso fuoco. Il giovane è stato sbalzato dal finestrino laterale, impattando violentemente contro l’asfalto. I soccorsi del 118 sono immediatamente giunti sul luogo del terribile incidente. Pietro è stato prima trasportato all’ospedale di Caserta e poi, data la gravità delle sue condizioni di salute, è stato trasferito al Cardarelli di Napoli.

Qui i medici hanno provato a salvargli la vita persino con un intervento chirurgico ma per lui non c’è stato nulla da fare. Pietro è spirato dopo 9 lunghi giorni di agonia. Tantissimi i messaggi di cordoglio comparsi sui social, invasi, nelle ultime ore, da appelli di preghiera e messaggi di speranza per Pietro, ormai tramutati in commenti di dolore da parte di chi lo aveva conosciuto. “Riposa in pace guerriero, a presto” – scrive Nicola a poche ore dalla morte del 19enne. Sulla stessa scia Erica: “Riposa in pace. Mi mancherai tantissimo”.Tutta la comunità di Alife si è stretta intorno alla famiglia del ragazzo, straziata dal dolore.

Un tragico destino che sembra accomunarlo a quello di un’altra giovane vittima della strada, il 17enne Mario Ambrosiano. Era in sella ad uno scooter insieme ad un suo amico quando, a causa di uno scontro con un’autovettura, avvenuto a Barra, è deceduto. I due sono stati immediatamente soccorsi da alcuni abitanti del quartiere ma questo non è bastato a salvare la vita del giovane.