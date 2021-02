Doveva essere un weekend, con un alloggio in un ostello in Valseriana e ritorno a Milano in serata, ma non è stato così, purtroppo. I coniugi Fabrizio Martino Marchi, 40 anni, dipendente di un’azienda farmaceutica, e Valeria Coletta, 35 anni, impiegata in una finanziaria, sono morti in un tragico incidente sul monte Vareno, tra le province di Brescia e Bergamo.

I due sono precipitati in un dirupo mentre stavano facendo una passeggiata con la figlia di 5 anni e una coppia di amici, morendo sul corpo. E’ stata proprio la coppia ad attivare la macchina dei soccorsi che ha consentito il recupero dei corpi.

L’accaduto

L’incidente che è costato la vita a Fabrizio e Valeria, entrambi milanesi, è avvenuto intorno alle 13 di ieri, domenica 31 gennaio, nella zona del Passo della Presolana, nel territorio del comune di Angolo Terme, in Alta Vallecamonica. I coniugi stavano percorrendo il sentiero chre porta al Salto degli sposi, belvedere a 10 minuti di cammino dal Passo della Presolana, sul monte Vareno, posto così chiamato per una tragedia avvenuta a metà dell’800, quando una coppia di sposi, lui musicista, lei pittrice, scelsero proprio quel luogo per porre fine alle loro esistenze, lanciandosi nel vuoto, stretti in un abbraccio.

Valeria è scivolata su una lastra di ghiaccio, il marito ha cercato di salvarla ma quel tentativo ha avuto un triste epilogo, perchè la coppia è precipitata in un dirupo per centinaia di metri.La tragedia è stata ricostruita grazie alla testimonianza di una coppia di amici, con cui è rimasta la figlia di 5 anni delle vittime, che hanno immediatamente allertato il 112 e fatto scattare i soccorsi.

Sul luogo dell’incidente nortale sono giunte le squadre delle stazioni Cnsas di Breno, V Delegazione Bresciana e di Clusone, VI Delegazione orobica. L’intera operazione di soccorso e recupero si è conclusa alle 17 e le salme sono state restituite ai familiari, mentre la piccola affidata ai nonni.