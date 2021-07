Piergianni Cesarato, un giovane ragazzo 17enne, figlio di una nota famiglia di imprenditori del settore tessile, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri, in un tragico incidente, a Padova.

L’incidente è è avvenuto in una via molto trafficata, via Chiesanuova, una strada che collega il centro di Padova alle prime zone periferiche, in direzione Vicenza.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, Piergianni stava rientrando a casa in sella alla sua moto, una Yamaha 125, quando, all’incrocio con via Andrea Cesalpino, un furgone grigio ha effettuato una svolta a sinistra, tagliandogli la strada. Il ragazzo, per via del violento impatto, è sbalzato dalla moto, cadendo sull’asfalto.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del Suem che, per oltre mezzora, hanno provato a rianimare il ragazzo ma per lui non c’è stato niente da fare. Sul posto è arrivata anche la polizia stradale per l’effettuazione di tutti i rilievi del caso.

La disperazione del padre della vittima

Disperato, il padre di Piergianni, Nicola Cesarato, ha urlato: “E’ tutta colpa mia che gli ho regalato la moto”. Le sue urla di dolore hanno rotto il silenzio che si era creato attorno al luogo dell’incidente. Sul posto, dopo la rimozione della salma, è giunta anche la madre, in lacrime, che ha subito abbracciato il marito.

I genitori, colti da un leggero malore, sono stati trasportati per dei controlli presso l’ospedale più vicino, mentre il furgone e la moto sono stati posti sotto sequestro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Tra le passioni di Piergianni, il basket. Il ragazzo aveva vestito la maglia dell’Ardens Padova.

A volte il destino è davvero beffardo. A 17 anni si pensa allo sport, agli amici, alla scuola,non certo alla morte. Ci si sente invincibili in sella ad una moto che dà la sensazione di essere già un po uomini. Purtroppo per Piergianni, promosso a pieni voti, con tanti compagni che gli volevano bene e una famiglia solida che non gli faceva mancare niente, il destino è stato davvero spietato.