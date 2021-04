Tragico incidente a Padova: 25enne infilzata dal guardrail in codice rosso

Tragico incidente avenuto a Padova, lungo la tangenziale nei pressi dell’usicta 4 di Chiesanuova. Intorno alle 19:20 di ieri, domenica 11 aprile, un auto, guidata da una ragazza 25enne, è uscita di strada in Corso Australia, finendo contro la cuspide del guardrail, penetrato longitudinalmente dentro l’abitacolo.

I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente lungo la tangenziale a Padova, all’uscita di Chiesanuova, per prestare soccorso alla vittima, rimasta gravemente ferita.

Le difficoltà nel soccorso della vittima

I pompieri, con cesoie, divaricatori e martinetti idraulici,sono riusciti fortunatamente a liberare la ragazza, rimasta incastrata nella vettura. La giovane è stata stabilizzata dal personale sanitario del Suem 118 e condotta in codice rosso al pronto soccorso.

Si è proceduto, in seguito, alle operazioni di rimozione dell’auto e ai rilievi delle forze dell’ordine, durate a lungo. Nelle prossime ore si provvederà a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, cercando di risalire alle cause che hanno potuto provocare il terribile incidente.

Che si sia trattato di un colpo di sonno, di una velocità eccessiva, di una distrazione, saranno gli inquirenti a stabilirlo. Per il momento le ipotesi al vaglio sono tante. Sta di fatto che la 25enne ieri, avrebbe potuto perdere la vita. proprio come avvenuto di recente, ad altre vittime…una proprio della stessa età della giovane soccorsa ieri (e questo fa rabbrividire). Per quella giovane e belissima ragazza, però, i soccorsi non hanno potuto far nulla ed è morta sul colpo, imprigionata all’interno dell’abitacolo della vettura su cui viaggiava.

Se gli incidenti stradali sono da sempre all’ordine del giorno, in tutte le regioni, l’accento va posto sulle vittime, sia quelle che non ci sono più perchè decedute; sia su coloro che hanno subito danni fisici e menomazioni notevoli, sottolineando la disperazione, la sofferenza dei genitori, dei parenti e degli amici di chi non ce l’ha fatta e le vite sconvolte e distrutte per sempre di chi ha avuto la fortuna di salvarsi la pelle.