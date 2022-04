Inverigo, cittadina in provincia di Como, piange la morte di un suo abitante, il 34enne Davide Genna. Quel che è accaduto a questo giovane e sorridente padre di famiglia è ancora in fase d’accertamento da parte dei carabinieri, che stanno tentando, in queste ore, di ricostruire la dinamica dell’incidente che è costato la vita all’uomo.

Quel che si sa è che sabato sera Davide stava tornando a casa in sella alla sua bicicletta, quando è stato speronato da un’auto, mentre percorreva la Valassina, a Lurago d’Erba.

La ricostruzione della tragedia

Stando ad una prima approssimativa ricostruzione, la tragedia è avvenuta poco dopo le 21 di sabato sera, 2 aprile 2022, all’altezza del civico 42 di via Dante Alighieri, che corrisponde al tratto di Valassina tra Lurago e Inverigo, e pare che l’auto che ha tamponato Davide, una Seat Ibiza guidata da un 30enne, l’avrebbe urtato da dietro, facendolo cadere rovinosamente sull’asfalto.

Le condizioni del 34enne sono apparse sin da subito disperate a cause delle profonde ferite riportate. Il personale del 118, accorso sul luogo in cui, pochi istanti prima si è consumata la tragedia, lo ha trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Erba, dove, qualche ora dopo, il cuore di Davide non ha retto ed i medici, nonostante i disperati tentativi di salvargli la vita, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il giovane automobilista, invece, soccorso in stato di choc subito dopo l’accaduto e medicato sul posto, ha detto di aver visto il ciclista solo all’ultimo. Bisognerà ora capire se stesse viaggiandoa gran velocità o per quale altro motivo non sia riuscito a evitarlo. I carabinieri, ovviamente, dovranno verificare attentamente le responsabilità del conducente.

Il sindaco della cittadina, Francesco Vincenzi, ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia della vittima: “Una notizia terribile, cose che non dovrebbero mai succedere e che non dovremmo essere qui a commentare”. Davide Genna lascia un figlio piccolo, col quale appare in diverse foto pubblicate sui suoi profili social. La data dei funerali non è ancora stata fissata ma sarà un momento in cui tutta la comunità si stringerà attorno alla famiglia, facendo sentire tutta la sua vicinanza.