Tragedia sfiorata a La Spezia: crolla ponte levatoio della Darsena, nessun ferito

Si è sfiorata la tragedia questa mattina a La Spezia, dove all’improvviso il ponte della Darsena, che permette alle imbarcazioni di entrare e uscire, è improvvisamente crollato. Sono ancora ignote le cause che hanno provocato il cedimento dell’infrastruttura. Dobbiamo precisare subito, questo per dovere di cronaca e completezza di informazione, che normalmente il ponte è chiuso al traffico, in quanto i veicoli passano su una strada vicina per raggiungere la zona dei cantieri navali. Per questo non ci sono state vittime o feriti e il traffico che passa lì vicino è stato convogliato su altre arteria stradali.

Immediatamente sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco, insieme ai carabinieri: le autorità hanno quindi provveduto ad effettuare i rilievi del caso. La zona è stata transennata, questo per motivi di sicurezza. Si sta cercando di capire che cosa abbia provocato il crollo del ponte. In Rete circolano anche delle immagini di quanto avvenuto, le quali sono state riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Il ponte levatoio in questione si trova nel pieno centro cittadino di La Spezia.

Accertamenti in corso

Saranno adesso le autorità a verificare quanto accaduto. Dalle immagini si vede il ponte che all’improvviso si abbassa, poi cede e si intraversa sulla strada. L’incidente è avvenuto di primo mattino, intorno alle ore 8:30. Enorme il boato che i residenti della zona hanno sentito quanto l’infrastruttura ha ceduto. Secondo quanto riferisce Genova 24 a cedere sarebbero state le cerniere, che si sarebbero piegate causando la caduta del ponte.

Sulla vicenda è intervenuto anche il governatore della Liguria, Giovanni Toti. “Questa mattina alla Spezia il ponte mobile della Darsena di Pagliari è uscito dalla propria sede ed è crollato. Ringrazio Polizia e Vigili del Fuoco che sono intervenuti immediatamente sul posto, fortunatamente non risultano feriti. Da questa mattina sono in contatto con il sindaco di Spezia Pierluigi Peracchini, l’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Raul Giampedrone che si trova in città per avere ulteriori notizie e il presidente del porto Sommariva. Si tratta di un ponte gestito dall’Autorità Portuale della città, di servizio ad una darsena per imbarcazioni da diporto. Fortunatamente nessuno si è fatto male” – così ha riferito il presidente Toti.

Nelle prossime ore potranno conoscersi sicuramente ulteriori dettagli su quanto accaduto a La Spezia stamattina. Il crollo del ponte non ha causato particolari problemi al traffico, anche se lo stupore e il terrore della gente è stato tanto. Alla vista del crollo non possono che tornare alla mente le immagini di quanto accaduto il 14 agosto 2018 a Genova, quando il viadotto sul Polcevera, detto ponte Morandi, crollò improvvisamente causando la morte di oltre 40 persone.