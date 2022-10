Tragedia nelle campagne di Tuturano: uomo trovato impiccato ad un albero

Ascolta questo articolo

Tragedia in provincia di Brindisi. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, un 28enne originario del Bangladesh, e con residenza a Torino, è stato trovato impiccato ad un albero nelle campagne situate attorno alla frazione brindisina di Tuturano. Da quanto hanno appreso i colleghi di Brindisi Report l’uomo lavorava da qualche tempo in una azienda agricola gestita da alcuni suoi connazionali situata sulla strada provinciale che collega San Pietro Vernotico a Mesagne.

I suoi colleghi erano molto preoccupati in quanto non si era neanche presentato a lavoro. Per questo qualcuno di loro ha cominciato a cercarlo nelle campagne, trovandolo per l’appunto senza vita impiccato all’albero. Pare chiarito che l’uomo abbia effettuato un gesto estremo, anche se ancora non se ne conoscono le cause. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione di Tuturano, che hanno svolto i rilievi del caso e ascoltato i colleghi.

Indagini in corso

Al momento sul caso ci sono ancora le dovute indagini in corso. Del caso è stata anche informata la Procura della Repubblica di Brindisi: il magistrato di turno non ha ritenuto opportuno sequestrare la salma, che è stata quindi restituita ai colleghi. Sul luogo del dramma sono intervenuti anche il medico legale che ha eseguito l’ispezione cadaverica.

Dai primi esami effettuati sulla salma del 28enne, pare che quest’ultimo abbia compiuto l’estremo gesto nella giornata di venerdì. Come detto il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio dell’1 ottobre. Per ovvi motivi di privacy le generalità del giovane che ha compiuto l’estremo gesto non sono state rese note.

La salma è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale “Ninetto Melli” di San Pietro Vernotico, questo in attesa di indicazioni circa l’eventuale rimpatrio. Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, potranno conoscersi sicuramente ulteriori dettagli su questo episodio avvenuto nelle campagne del brindisino.