Il giorno più bello della vita, quello del matrimonio, si è trasformato in un incubo. Parlo di una tragedia che si è consumata nel Vallo di Diano, a Teggiano, in provincia di Salerno.

Qui un uomo di 56 anni, papà della sposa, è morto mentre stava ballando con la figlia (neo-sposa) nel corso della cena di matrimonio. Camionista, residente a San Gregorio Magno, ha accusato improvvisamente un malore, accasciandosi al suolo.

La ricostruzione dell’accaduto

Due medici presenti al ricevimento sono giunti in soccorso dell’uomo, avviando le manovre di rianimazione. I sanitari del 118 sono stati tempestivamente allertati ma, intervenuti sul posto, nonostante le loro manovre di rianimazione andate avanti per diversi minuti, non hanno potuto far nulla per il 56enne.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri ma solo per gli accertamenti di rito. La morte del 56enne è avvenuta per cause naturali e non richiede il sequestro della salma e l’avvio di indagini più specifiche. I familiari della vittima e tutti gli invitati al ricevimento sono sconvolti. In un istante hanno visto morire il papà della sposa nel giorno del coronamento di un sogno d’amore tra la figlia e il suo sposo. La notizia ha sconvolto le comunità di San Gregorio Magno e Teggiano, paese dello sposo, che si stringono attorno al dolore della famiglia.

Una morte improvvisa, consumatasi in poche frazioni di secondo, facendo si che il giorno più bello diventasse la cornice di un lutto. I funerali si sono tenuti nella mattinata di ieri, lunedì 13 settembre, presso la chiesa madre di San Gregorio Magno, proprio nel luogo dove sabato era stato celebrato il matrimonio della figlia. Uno spietato e crudele destino ha stroncato la vita di un uomo nel giorno di massima felicità, impedendogli di diventar nonno. La notizia ha lasciato tutti coloro che l’hanno letta senza parole e tutti si sono immedesimati in questa triste storia.