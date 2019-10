Tragedia nel foggiano: uomo uccide moglie e figlie e poi si toglie la vita

Tragedia tra le mura domestiche a Orta Nova in provincia di Foggia, con un’intera famiglia sterminata da un 53enne, Ciro Curcelli, assistente capo della polizia penitenziaria.

Il tutto è avvenuto nella notte quando, secondo la ricostruzione dei carabinieri, in un appartamento di Via Luigi Guerrieri, nel centro della cittadina foggiana, l’uomo, utilizzando una calibro 9 di ordinanza, ha assassinato la moglie Teresa Santolupo, 54enne. La furia omicida dell’uomo non si è placata e, recatosi nella stanza delle due figlie Miriana e Valentina di 13 e 18 anni, ha fatto fuoco anche contro le due ragazze, mentre erano a letto.

A questo punto, l’omicida ha telefonato al 112 avvisando di aver compiuto una strage e preannunciando il suo suicidio: “ho ucciso mia moglie e le mie figlie, adesso mi uccido, vi lascio la porta aperta”. All’arrivo sul posto, i militari hanno trovato i quattro cadaveri e nessun biglietto o messaggio di spiegazione della strage. L’unico sopravvissuto è il terzo figlio, Antonio, di 26 anni, che vive a Ravenna.

Increduli i vicini di casa e il fidanzato di Valentina, la figlia 18enne, che – pur non conoscendo personalmente i genitori della ragazza – non aveva mai ravvisato che ci potessero essere problemi in famiglia. Una vicina ha raccontato di non aver sentito né litigi né grida, ma solo un colpo, che non ha associato ad uno sparo di pistola. Ultimamente l’uomo era apparso un po’ depresso, con la testa tra le nuvole, ma comunque stravedeva per la moglie e per i tre figli, senza mai far presagire che potesse avere un raptus tale da compiere questa strage.

Sconvolto Mimmo Lasorsa, sindaco di Orta Nova, che su Facebook ha manifestato il suo dolore e quello di tutta la comunità per le vite spezzate delle tre donne, senza nessuna apparente giustificazione, annunciando l’istituzione del lutto cittadino nelle prossime ore.