Tragedia in mare, ci sono morti: bagnanti senza parole

Una terribile tragedia in mare sta suscitando in queste ore ore grande sgomento, ben due corpi senza vita sono stati ritrovati a pochi metri l’uno dall’altro. Il bagnino presente in spiaggia ha fatto il possibile per salvare i bagnanti in difficoltà, ma non c’è stato nulla da fare. Si tratta dell’ennesimo dramma consumatosi quest’estate nelle nostre spiagge.

Al momento le forze dell’ordine indagano ancora sull’accaduto, pare che le due tragedie siano slegate e verificatesi in circostanze differenti. Due tragici destini incrociati in un dramma che ha sconvolto tutta la zona del noto litorale. Purtroppo si sono rivelati vani i tentativi di soccorso: vediamo cosa è accaduto.

Tragedia in mare

Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri, 11 agosto, a Lido di Camaiore, in Versilia, quando due corpi senza vita sono stati rinvenuti in mare a distanza di pochi metri. Un bagno in mare rivelatosi fatale per i due uomini che stavano trascorrendo il pomeriggio al mare nello stesso tratto di costa.

Sono ancora in corso le procedure di identificazione, si tratta con certezza di due uomini intorno ai 55-60 anni, annegati entrambi quasi negli stessi attimi. Il bagnino presente in spiaggia ha dapprima avvistato uno dei due uomini in lontananza e, accortosi delle difficoltà in cui versava, si è subito precipitato in mare per raggiungerlo e prestargli soccorso. Purtoppo, quando è stato riportato in spiaggia l’uomo era gia deceduto, vani i tentativi di rianimazione del personale del 118.

Subito dopo questa tragedia e sempre in quel tratto di costa, un canoista ha segnalato un corpo in acqua. Anche in questo caso è stato lo stesso bagnino citato sopra a lanciare l’allarme, ma dopo aver riportato a riva non si è potuto far altro che constatare il decesso. Considerato che il mare era una tavola, l’ipotesi più plausibile avanzata sinora è che entrambe le vittime siano state colte da malori.