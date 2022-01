Alcune tragedie non hanno spiegazione o logica. Non si sa perché accadano, ma lasciano un vuoto e disperazione nei familiari. In un momento di svago trascorso insieme ai familiari, un bambino di due anni, forse per distrazione, cade nella piscina di un hotel morendo sul colpo davanti allo sguardo inebetito e scioccato dei genitori e dei fratelli. Proviamo a ricostruire questi attimi drammatici e terribili.

Un vero e proprio dramma si è consumato nella piscina di un albergo in Alto Adige. Una tragedia che è stata appena raccontata dai media locali non appena è successa e con un epilogo triste per la famiglia. Un bambino di due anni è morto poco dopo il ricovero in ospedale in seguito alla caduta nella piscina dell’hotel in cui si trovava insieme ai genitori.

In seguito alla caduta, il bambino è stato rianimato immediatamente all’ospedale di Bressanone, per poi essere trasportato con l’elisoccorso presso la clinica universitaria di Innsbruck per l’aggravarsi delle sue condizioni, dove è spirato poco dopo il suo arrivo. In base alle prime informazioni, il dramma è accaduto l’8 gennaio quando era con i genitori e i fratelli nell’albergo di Naz Sciaves, in Val d’Isarco.

La famiglia, originaria di Volturno, stava trascorrendo dei momenti di gioia nella struttura. I genitori, forse presi dal momento di divertimento o per via di una disattenzione, non si sarebbero accorti che il bambino è caduto nella piscina. Sono stati proprio i genitori a ritrovarlo, ma il bambino era ormai privo di sensi con poche probabilità di sopravvivenza.

L’allarme è scattato immediato e, con tutti i mezzi a disposizione, hanno prima portato il bambino a Bressanone per poi trasferirlo in elicottero a Innsbruck dove purtroppo non ce l’ha fatta a sopravvivere, morendo nella notte tra sabato 8 gennaio e domenica 9 gennaio, come riportano i media.