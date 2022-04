Tragedia ieri sera, martedì 5 aprile 2022, a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Tutta la comunità è sconvolta per quanto è accaduto ad una bimba di soli 9 anni, Federica Bena, schiacciata dal cancello d’ingresso dell’abitazione in cui viveva con la sua famiglia.

Teatro di questo incidente fatale, come riporta l’Eco di Bergamo, è stato un appartamento in via Muratello. Ora spetterà ale forze dell’ordine ricostruire la dinamica dell’accaduto nei minimi dettagli… un compito davvero arduo per loro.

La ricostruzione

Stando ad una prima approssimativa ricostruzione dei fatti, pare che la bimba stesse giocando intorno alle 19:30, sullo scivolo di casa, in via Muratello, una strada collinare che porta al vicino comune di Cenate Sopra.Improvvisamente, per cause ancora in fase di accertamento, il pesante cancello ha ceduto, facendo cadere tutta la struttura metallica addosso alla piccola, che è stata schiacciata. Ad accorgersi del dramma, allarmati dal forte rumore, secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, sarebbero stati innanzitutto la madre e il fratello della piccola, i primi a prestarle soccorso insieme ad alcuni vicini,che hanno provato a rianimarla con massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca.

Pare che a far cadere il cancello sia stato il distacco di un perno. I suoi cari non hanno potuto far nulla per evitare il peggio, se non provare a contattare immediatamente il 118 per salvarle la vita. I soccorritori sono tempestivamente accorsi sul luogo e, dopo aver praticato per le prime manovre, hanno trasportato d’urgenza la bambina all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Purtroppo, per le gravissime ferite riportate, la piccola si è spenta nella notte. Il suo cuore ha smesso di battere a causa di quel maledetto incidente, verificatosi in pochi istanti, senza che nessuno abbia avuto il tempo di soccorrerla. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Bergamo per stabilire l’esatta dinamica del drammatico fatto.

Stamattina in tantissimi sono corsi a portare la loro solidarietà e le loro condoglianze ai genitori della piccola, ancora sconvolti dall’accaduto. “Ho sentito urlare “aiuto aiuto”, credo fosse il fratello della bambina — racconta una vicina —. Ho pensato che giocando dietro la casa fosse rimasto incastrato da qualche parte, invece… Ho telefonato subito alla mamma, poi ho messo giù, sono andata da loro e ho capito. C’erano due persone che soccorrevano la bambina, uno credo fosse al telefono con il 118″. Questa è solo una delle drammatiche testimonianze di chi si è trovato di fronte la scena agghiacciante della piccola sotto il cancello.